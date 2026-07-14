Jackpot Pnrr, Vicenza porta a casa tutti i 57 milioni di finanziamenti

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Rivoluzione verde e transizione ecologica, digitalizzazione della pubblica amministrazione inclusione sociale e coesione, lavoro e istruzione. Vicenza centra il Jackpot e si porta a casa tutti gli oltre 57 milioni di finanziamenti previsti dal Pnrr. Il bilancio dei 69 interventi realizzati in città con i fondi del Next Generation Eu è stato presentato questa mattina e il sindaco Giacomo Possamai ha voluto ringraziare espressamente i dipendenti comunali: “ Grazie a loro Vicenza ha visto una mole di investimenti e interventi che mai era stata realizzata prima”.

I progetti sono 69, di cui 59 che hanno raggiunto il target al 30 giugno 2026, 3 sono in proroga al 31 agosto e 7 sono in scadenza al 31 dicembre 2026. I 69 progetti finanziati dal Pnrr, Piano nazionale ripresa e resilienza hanno impiegato complessivamente 57.437.041,74 milioni di euro, di cui 43.674.307,48 provenienti dal finanziamento europeo, 8.243.356,75 da fondi nazionali e regionali, a cui si aggiungono 5.519.377,51 milioni di cofinanziamento con risorse proprie del comune di Vicenza.

Sono i numeri del bilancio conclusivo degli interventi realizzati dall’amministrazione comunale di Vicenza con i fondi messi a disposizione dal Pnrr che sono stati ricordati dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai questa mattina, in occasione del ringraziamento che ha voluto dare a tutto il personale comunale impiegato.

“Il Comune di Vicenza ha raggiunto tutti i target del Pnrr per cui possiamo dire missione compiuta – dichiara il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – Sono 57 milioni di euro di investimenti, e non era scontato: tanti comuni italiani, per la difficoltà di gestione di queste risorse straordinarie hanno perso fondi per strada, magari rinunciando ai progetti. Noi siamo riusciti ad arrivare in fondo e ad ottenere tutte le risorse richieste. È stato un grandissimo lavoro degli uffici comunali, che ci ha consentito di fare tantissimi interventi nella digitalizzazione e innovazione, nella mobilità sostenibile, nell’inclusione sociale e della rigenerazione urbana, nelle infrastrutture scolastiche e nello sport. Il mio ringraziamento va alla straordinaria squadra dei dipendenti comunali, a tutti quelli che ci hanno lavorato in questi anni, perché grazie a loro Vicenza ha visto una mole di investimenti e interventi che mai era stata realizzata prima. Restano da concludere gli ultimi cantieri, quelli degli asili nido, che hanno tempo fino al 31 agosto, e quelli dell’antincendio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, i sei progetti che possono essere realizzati fino al 31 dicembre di quest’anno. Finiti questi progetti sarà definitivamente concluso il percorso del Pnrr per la Città di Vicenza”.

Ecco i risultati ottenuti con i singoli progetti realizzati nelle varie misure del Pnrr. Per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione il Comune di Vicenza ha presentato 12 progetti per un valore complessivo di 3.192.576,37 milioni di euro, mentre per la rivoluzione verde e la transizione ecologica sono stati presentati 7 progetti per un totale di 8.897.394 milioni di euro. Per inclusione sociale e coesione sono stati presentati 40 progetti per un totale di 34.149.753,61 milioni di euro, mentre per rigenerazione urbana e housing sociale i 29 progetti sono 29, per un valore complessivo di 21.312.759,75 milioni di euro. Nell’ambito di sport e inclusione sociale rientrano 2 progetti per un valore complessivo di 3.900.000 milioni di euro, per servizi sociali, disabilità e marginalità sociale sono stati presentati 8 progetti del valore complessivo di 6.636.993,86 milioni di euro, tutti a target raggiunto. Infine per istruzione, ricerca e formazione sono stati realizzati 10 progetti, per un valore complessivo di 11.197.317,76 milioni di euro.

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