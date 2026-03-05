Schianto fra due mezzi all’incrocio: in ospedale quattro persone

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, ad Arzignano. Il sinistro si è verificato alle ore 16:20 lungo via Lepanto, all’altezza dell’interseziuone con via San Martino. Qui, per cause ancora in corso di accertamento (forse una mancata precedenza) si sono scontrati un’auto e un furgone.

Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano che ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e nella gestione dei feriti.

Le persone coinvolte sono state quindi affidate alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con due ambulanze dall’ospedale di Arzignano, per le prime valutazioni e il successivo trasferimento.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente, mentre la polizia locale di Arzignano ha avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

