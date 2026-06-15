Torna la Leggenda di Bassano: cento auto storiche tra Veneto, Dolomiti e Alto Adige
Il territorio vicentino si prepara a diventare il palcoscenico mondiale del motorismo storico. Dal 18 al 21 giugno prenderà il via infatti la nuova edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto“.
L’evento, organizzato dal Circolo Veneto Automoto d’Epoca, porterà sulle strade del Veneto, sulle Dolomiti e in Alto Adige cento straordinarie vetture Sport Competizione costruite tra il 1920 e il 1960. Attraverseranno i grandi passi dolomitici, alcuni tra i più suggestivi paesaggi alpini d’Europa arriveranno a Bassano dopo aver toccato l’Altopiano di Asiago, in una tradizione che si rinnova da oltre trent’anni. A dare un tocco unico di orgoglio locale sarà il bi-campione del mondo bassanese Miki Biasion, testimonial ufficiale della kermesse.
Il legame profondo con la provincia berica si paleserà fin dal debutto. Giovedì 18 giugno, infatti, le verifiche sportive si terranno nella cornice palladiana di Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto. Sarà questo il punto di partenza della prima tappa.
Dopo aver attraversato i passi dolomitici e l’Alto Adige, la carovana farà un atteso ritorno nel vicentino domenica 21 giugno. Le vetture d’epoca scenderanno infatti lungo l’Altopiano di Asiago prima del gran finale. L’apice della manifestazione si toccherà infatti a Bassano del Grappa. Le iconiche “Barchette” arriveranno in piazza Libertà per poi spostarsi nel suggestivo Chiostro del Museo Civico, dove si terranno le premiazioni.
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