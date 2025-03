Presidio del territorio: controllate 218 persone e 5 bar. Un ragazzo riportato in comunità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ieri mattina, 20 marzo, la polizia di Stato ha effettuato un controllo mirato e congiunto interforze nel territorio di Schio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità predatoria e diffusa, così come la presenza di stranieri irregolari.

Le operazioni sono state compiute in sinergia tra polizia di Stato (questura, polizia ferroviaria, polstrada e pattuglie in borghese della squadra mobile e dell’ufficio immigrazione), i comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, nonchè della polizia locale Alto Vicentino.

La polfer, in particolare, ha intensificato i controlli nell’area della stazione ferroviaria.

I risultati

Nel corso delle attività sono state identificate complessivamente 218 persone (di cui 59 stranieri, 44 dei quali con precedenti penali o di polizia, 71 autoveicoli e 5 esercizi pubblici e bar.

Da quanto emerge nella nota stampa della Questura, non sono emerse criticità. Nel corso del controllo una persona ha cercato di fuggire a piedi ma dopo un breve inseguimento è stata bloccata ed identificata: era un giovane che si era da poco allontanato dalla comunità presso cui è stato poi riaccompagnato ed a cui è stato riaffidato.

Con l’ausilio dell’unità cinofila anti-droga delle fiamme gialle sono stati effettuati controlli mirati contro lo spaccio e l’uso di stupefacenti, con uno specifico monitoraggio di auto ed esercizi pubblici. Anche in questo caso, la nota della Questura non segnala perà denunce o segnalazioni.