Non solo Penne Nere: ad Asiago la Grande Rogazione. Tutti gli eventi del weekend

Riflettori puntati su Vicenza questo weekend, a causa dell’Adunata Nazionale degli Alpini. Ma l’offerta culturale in città e provincia non viene sospesa. Anzi. La rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana” ha fatto, come d’abitudine, il punto sugli eventi in programma nel territorio.

Partiamo da Pedemonte dove, domenica 12 maggio, un’escursione di 7 chilometri tra borghi e contrade porterà alla scoperta del passato del territorio. Nella medesima giornata, a Cogollo del Cengio, un’altra escursione storica guidata condurrà attraverso le gallerie della Grande guerra. La memoria del lavoro e del sacrificio dei soldati, unita al panorama mozzafiato visibile dal percorso, regaleranno una montagna di emozioni.

Ascolta “Il weekend del 10/12 Maggio 2024” su Spreaker.

Domani, sabato 11 maggio, la Biblioteca di Valli del Pasubio proporrà “Geni in fuga”, escape room culturale per ragazzi e ragazze della scuola media che vogliono mettersi alla prova con enigmi, trappole e sorprese. Sempre domani, a Bassano del Grappa, una passeggiata guidata porterà alla scoperta della storia artigianale, nonché del patrimonio artistico e culturale, della città.

A Schio, per la giornata di domani, il Csa Arcadia propone l’Hip Hop Day. Mentre ad Asiago, invece, si rinnoverà una delle più antiche e profonde tradizioni della comunità locale: la Grande Rogazione. Si tratta di una processione religiosa che, da secoli, gli abitanti della zona ripetono lungo un cammino che si snoda, attraverso pascoli e sentieri, per ben 33 km.

Come si diceva all’inizio, questo è il weekend dell’Adunata nazionale degli alpini a Vicenza. Tra gli eventi collaterali organizzati per celebrare le penne nere, segnaliamo innanzitutto il concerto organizzato per questa sera a Velo d’Astico. Presso il capoluogo berico, palcoscenico dell’Adunata, da oggi fino a domenica il Chiostro di san Lorenzo ospiterà l’iniziativa “Intrecci di pace“. Un giardino fiorito arriva a sostegno de “Il sogno di pace degli Alpini”, con la proposta di manufatti a tema alpino. Il tutto a favore di laboratori di educazione alla nonviolenza nelle scuole.

Tra gli altri eventi collaterali a Vicenza segnaliamo lo spettacolo “Di qui non si passa“, organizzato per questa sera presso il Teatro Astra. In aggiunta, una speciale mostra fotografica si snoda lungo un percorso di cui saranno protagoniste 80 vetrine del centro storico della città. Appuntamento a Quinto Vicentino, domani, con la sfilata storica con banda musicale e cori. Tutte le informazioni su questi e gli altri eventi organizzati in occasione dell’Adunata sono disponibili a questo link.

Gabriele Silvestri