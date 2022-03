Gli atleti scledensi presenti alle Olimpiadi di Tokyo premiati in Municipio

Sono state le Olimpiadi dei record quelle disputate la scorsa estate a Tokyo. l’Italia ha messo a segno una serie di risultati che rimarranno nella storia della nostra nazionale con 10 ori 10 argenti e 20 bronzi che sono valsi il decimo posto nel medagliere mondiale. Ai giochi olimpici hanno partecipato anche atleti scledensi che sono stati ricevuti nel pomeriggio di ieri, 23 marzo, dall’assessore allo sport Aldo Munarini e dal sindaco Valter Orsi. In Municipio sono stati accolti il nuotatore Thomas Ceccon, l’altista Elena Vallortigara, l’allenatore Paolo Dal Soglio e l’ambassador del tricolore Raffaella Masciadri per applaudire ufficialmente la loro presenza alla più importante competizione a cui possa aspirare un atleta.

«Dopo mesi ricchi di impegni per tutti siamo riusciti finalmente a organizzare un incontro con i quattro i “nostri” campioni. Per noi è motivo di gioia dare ufficialmente onore come città ai risultati che hanno raggiunto a Tokyo la scorsa estate. Non era mai accaduto di avere una delegazione scledense così importante alle Olimpiadi – ha detto l’assessore Aldo Munarini -. In due anni di pandemia lo sport ha attraversato, e sta ancora attraversando, momenti difficili ma fortunatamente non mancano le soddisfazioni per Schio. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto ufficialmente il titolo di Città Europea dello Sport 2023, che è il coronamento di un percorso intrapreso che punta a conferire alla pratica sportiva un ruolo chiave nel favorire socialità, benessere, aggregazione e inclusione. Poi, quando arrivano risultati come quelli ottenuti da professionisti come Ceccon, Vallortigara, Dal Soglio e Masciadri siamo ancora più orgogliosi».

«In un periodo non facile come quello attuale i “nostri campioni” riescono a trasmettere un messaggio di fiducia e speranza nei confronti del futuro – ha aggiunto il Sindaco -. A tutti e quattro va il grande plauso della città e un augurio speciale per i loro prossimi obiettivi».

Ceccon, Vallortigara, Dal Soglio e Masciadri hanno ricevuto dall’Amministrazione una targa in segno di riconoscimento da parte di Schio. All’incontro erano presenti anche Giorgio Grigolato, delegato provinciale del Coni Veneto, Alessandro Gori, presidente del Panathlon Schio, e Giorgio Falco già direttore del Coni Schio.