Nuovo appuntamento con le Giornate Fai di Primavera. Ecco le aperture nel vicentino

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città di tutta Italia saranno visitabili a contributo libero. In Veneto sono oltre 35 le aperture previste, molte delle quali a Vicenza e in Provincia.

Si comincia dall’Appartamento Roi in Palazzo Chiericati, con l’importante collezione

d’arte che il Marchese Giuseppe Roi ha lasciato in eredità al Comune di Vicenza. Alla straordinaria figura del Marchese è dedicata anche la visita a Palazzo Roi, sede della

Fondazione Roi, che contiene ricche collezioni e preziosi arredi. Nel cuore del capoluogo berico poi, si potrà accedere al Palazzo del Monte di Pietà, che nella sua parte centrale incorpora la Chiesa di San Vincenzo.

In provincia, il Gruppo Fai Giovani di Vicenza aspetta i visitatori a Villa Piovene Porto Godi a Lugo di Vicenza, una delle più suggestive ville del Palladio, inserita nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. I partecipanti verranno accompagnati nella proprietà per una visita che include per la prima volta anche gli interni e il parco romantico.

A Romano d’Ezzelino, inoltre, la Delegazione Fai di Bassano del Grappa e il Gruppo Fai Giovani, apriranno al pubblico Villa Stecchini, molto nota grazie alla lunga storia della nobile famiglia di proprietari.