Da Protezione Civile e Poste Italiane migliaia di mascherine a maturandi e docenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’accoppiata Protezione Civile-Poste Italiane porta a termine la consegna gratuita di migliaia mi dispositivi di protezione personale per le vie respiratorie. Sono destinate a docenti e studenti che in questi giorni tornano a scuola in presenza e in modalità “mordi e fuggi” per sostenere l’esame di maturità con un format inedito del colloquio orale di un’ora.

In Veneto sono già state recapitate nei giorni scorsi poco meno di 400 mila mascherine chirurgiche, in vista dell’inizio della prova unica orale, con i primi maturandi a presentarsi nelle aule sanificate predisposte a partire da domani. Per gli istituti vicentini sono circa 70 mila i dpi distribuiti, da utilizzare da qui al termine della tornata 2020.

Gli istituti superiori coinvolti sono una settantina, dislocati nel capoluogo e in tutta la provincia. Le principali città in cui sono ospitati sono Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Thiene, Arzignano, Valdagno, Asiago, Noventa, Lonigo e altre, e fanno parte delle 3.600 scuole italiane destinatarie degli scatoloni indirizzati presso le segreterie scolastiche da parte della Protezione Civile.

A occuparsi della consegna in tempo utile è stato Veneto Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier. “L’azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica -spiega una nota – ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza covid19”.

Poste Italiane, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni. Tante precauzioni e stringenti procedure anti contagio, insomma, tutte finalizzate a svolgere in massima sicurezza il primo test sul ritorno in classe, anche se individualmente e per lo stretto tempo necessario per sostenere il colloquio.