La Protezione civile ha festeggiato i suoi primi vent’anni nel parco di Villa Fabris

Il parco di villa Fabris ieri, per un giorno, è stato “invaso” dai volontari della protezione civile per festeggiare i vent’anni del gruppo comunale di Thiene. All’evento è stato dato il nome #Protezione Civile OnTheRoad e l’obiettivo è stato quello di avvicinare i cittadini al mondo del volontariato e per raccontare una storia lunga vent’anni fatta di persone, azioni concrete e senso di appartenenza.

“Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – dichiara il sindaco, Giampi Michelusi – è il punto di riferimento per la sicurezza e la solidarietà del nostro territorio. L’impegno, la disponibilità e la grande professionalità che viene richiesto ai nostri volontari sono notevoli e a loro va il sentimento di profonda riconoscenza e di sentita stima da parte di tutti noi. La Cittadinanza ha potuto toccare con mano l’attività indispensabile per la sicurezza e la prevenzione svolta dalla Protezione Civile che è sotto i riflettori solo nelle situazioni di criticità, ma che ha alle spalle una seria preparazione ed encomiabile spirito di servizio. Ringrazio il Coordinatore, Michele Monaco, e tutte le persone del gruppo, risorsa inestimabile della nostra città e del territorio”.

Spiega proprio Michele Monaco: “I volontari del Gruppo Comunale di Thiene portano con sé un’eredità di esperienza e solidarietà che ha attraversato emergenze locali, eventi nazionali e momenti quotidiani di silenziosa operosità. Abbiamo portanto nel parco di Villa Fabris le storie, i mezzi, le tecniche e soprattutto i volti di chi ogni giorno sceglie di esserci. Essere volontari della Protezione Civile non è un semplice impegno: è uno stile di vita”. Nel parco son stati presenti stand informativi, dimostrazioni pratiche, attività per bambini, incontri con le scuole e testimonianze dirette dei volontari.

“La Protezione Civile – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile, Nazzareno Zavagnin: è un bene comune e va conosciuto e sostenuto. Guardiamo ai vent’anni di attività come un punto di arrivo ma anche di partenza, per crescere e per raggiungere nuovi traguardi con entusiasmo, determinazione e con la volontà di accogliere nuove energie, nuove idee e nuove persone pronte a dare il proprio contributo”. La collaborazione interorganizzativa dell’evento ha visto lavorare insieme nel prato di Villa Fabris diversi gruppi di Protezione Civile: Clipeus, Dueville, Malo, Sandrigo, Sarcedo, le Squadre Ana di Zanè e Marano Vicentino, l’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione Campana di Thiene e il xomitato thienese della Croce Rossa Italiana. Con queste realtà si sono condivise iniziative come la copertura radio Tetra, realizzata in sinergia con il Comune di Thiene e la Polizia Locale Nordest Vicentino. Collaborazioni sono attive anche oltre il Distretto ATO7, con la Protezione Civile Valle dell’Agno e il Gruppo Comunale di Breganze.

Alla manifestazione ha inviato un saluto il presidente della Regione, Luca Zaia e hanno partecipato diverse autorità. Sono stati consegnati gli attestati e per i bambini e le bambine si sono svolti percorsi sulla sicurezza, così come hanno potuto salire sui mezzi della protezione civile e consocere le unità cinofile. Sono inoltre state allestite zone della Croce Rossa e un’area dedicata all’antincendio boschivo. Visitabile anche le diverse strumentazioni.

La storia del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

Il gruppo è stato istituito formalmente a marzo 2002 e l’attività operativa è inizia nel 2005, anno in cui si svolgono anche le prime elezioni interne. Oggi il gruppo è composto da oltre 20 volontari attivi. Il gruppo partecipa a esercitazioni, emergenze e attività di prevenzione.