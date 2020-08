Referto con esito dei tamponi on line. Sarà scaricabile in pdf dal fascicolo elettronico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Novità per i turisti vicentini nonchè utenti dell’Ulss 8 Berica di rientro dal “quadrilatero” della vacanze a rischio Covid-19 di Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Per questi, come noto dalla scorsa settimana vincolati a sottoporsi al tampone obbligatorio di verifica al loro rientro in Veneto, oltre alla possibilità di recarsi presso i laboratori di Vicenza e Arzignano si potrà attendere l’esito da casa e, soprattutto, scaricare on line il referto in maniera rapida e sicura.

Documento sanitario che varrà anche come certificazione sanitaria per il rientro sul posto di lavoro, richiesto dalle aziende al fine di consentire il reintegro post ferie in maniera sicura per tutti.

La procedura elettronica via internet è stata introdotta da ieri e presentata attraverso una nota diffusa alla stampa e alla bacino d’utenza. Ne potranno beneficiare le famiglie vicentine in vacanza all’estero nelle quattro nazioni soggette alle restrizioni e tanti giovani che come ogni estate hanno scelto le località turistiche – in particolare delle coste croate e greche – tra le mete più gettonate e a portata di tasche per la fascia d’età dei ventenni e dintorni. “Ora con la condivisione dell’esito sul Fascicolo Sanitario Elettronico regionale – sottolinea il direttore generale Giovanni Pavesi – garantiamo ai cittadini l’accesso diretto e senza costi al referto, valorizzando ulteriormente le potenzialità di uno strumento estremamente utile sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari, introdotto dalla Regione Veneto e che ad oggi è già stato attivato da oltre il 55% degli utenti dell’Ulss 8 Berica”.

Fino a lunedì le modalità erano differenti, pur rimanendo ancora valide. La nuova procedura va ad aggiungersi e a semplificare la vita dei vacanzieri di ritorno dal viaggio e, ancora più, dal punto di prelievo allestiti negli ambulatori appositi. “L’utente riceve comunicazione del risultato tramite sms oppure attraverso il proprio medico generale – spiega l’Ulss 8 – per molti cittadini questa comunicazione è sufficiente, ma per chi ha necessità del referto formale da lunedì questo è disponibile automaticamente tramite il fascicolo sanitario elettronico regionale. In questo modo ogni cittadino può, comodamente da casa, scaricare il pdf del referto oppure stamparlo, per qualsiasi necessità, senza la necessità di doverlo richiedere e dunque accorciando i tempi”.

Riguardo invece alle tempistiche di analisi dei tamponi, passi avanti in questo senso si sono registrati anche nei laboratori di Vicenza e Arzignano, rafforzati con l’impiego a tempo pieno dei tecnici dopo l’ordinanza regionale promulgata nei giorni precedenti. La refertazione degli esiti effettuati tra sabato e domenica per una percentuale dell’80% è stata rilasciata entro le 24 ore successive. La parte restante in 48 ore. In tutto sono stati 1.049 i tamponi utilizzati nel solo weekend ferragostano.

Per chi ne fosse ancora sprovvisto, la procedura è intuitiva anche per i meno avvezzi a internet. È sufficiente collegarsi al sito dell’Ulss 8 Berica ed accedere alla sezione Covid: un link permetterà di inserire i propri dati e quindi si riceverà via mail un pdf precompilato da restituire firmato assieme al documento di identità e tessera sanitaria. Un link permetterà infine di convalidare la propria richiesta di attivazione. La procedura richiede pochi minuti e può essere fatta comodamente da casa, in caso di necessità è possibile rivolgersi presso gli sportelli dell’Urp o presso la sede di distretto Est oppure Ovest su appuntamento.