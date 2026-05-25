A Bassano apre la nuova Casa della Comunità, Ulss 7 completa la rete sul territorio

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Da lunedì 25 maggio sarà attiva la nuova Casa della Comunità di Bassano, ospitata al piano terra della palazzina di nuova costruzione adiacente all’ospedale San Bassiano, con accesso da via Ca’ Dolfin. Al suo interno, su una superficie di circa 2.900 mq distribuita su due piani (oltre al piano terra e vi è anche un piano interrato dove sono presenti i locali di servizio), trovano spazio ambulatori e altri locali necessari a svolgere le molteplici funzioni assegnate alle Case della Comunità.

I servizi

Qui troveranno collocazione i servizi obbligatori: l’ambulatorio medico ed infermieristico attivi dalle 8 alle 20, il servizio di infermieristica di famiglia, l’attività specialistica ambulatoriale per la gestione dei percorsi di cronicità, la Continuità Assistenziale, il Punto Unico di Accesso, la Centrale Operativa Territoriale, i servizi diagnostici, la centrale dell’Assistenza Domiciliare Integrata e i servizi di assistenza socio-sanitari. Ulteriori servizi socio-sanitari saranno inoltre aggiunti una volta completati anche il 1° e 2° piano della struttura, che saranno attivati secondo le scadenze programmate.

Accesso tramite il 116117

L’obiettivo della Casa della Comunità è l’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari per garantire percorsi di presa in carico tempestivi e appropriati. In questa prospettiva, per tutte le necessità che non hanno carattere di emergenza-urgenza, il primo riferimento per i cittadini continueranno a essere i rispettivi Medici di Medicina Generale, ma in caso di necessità potranno contattare il 116117, ricevere immediatamente una prima valutazione e quindi essere indirizzati verso il percorso più appropriato, che potrà essere un appuntamento presso il proprio Medico di Medicina Generale, la Casa della Comunità o – quando opportuno – il Pronto Soccorso.

Tutte già attive le 8 Case della Comunità dell’Ulss 7 Pedemontana

Con quella di Bassano, l’Ulss 7 Pedemontana ha completato ufficialmente l’attivazione di tutte le Case della Comunità previste nel suo territorio (le altre nel Distretto di Bassano sono a Romano d’Ezzelino, Marostica e Asiago, mentre nell’Alto Vicentino sono ad Arsiero, Malo, Schio e Thiene). Comune a tutte le strutture è il format dei servizi presenti, definiti dalla normativa regionale, mentre il dettaglio delle attività ambulatoriali specialistiche è stato modulato secondo i fabbisogni delle singole realtà territoriali in termini di richieste, ma anche maggiore o minore vicinanza rispetto ai presidi ospedalieri. Sul sito Internet dell’Ulss 7 Pedemontana, in un’apposita sezione, è possibile consultare l’elenco completo dei servizi già presenti in ciascuna struttura, che sarà progressivamente aggiornato sulla base degli ulteriori sviluppi.

“Avere completato l’attivazione di tutte le Case della Comunità nel rispetto dei tempi concordati con la Regione del Veneto rappresenta un risultato molto importante – sottolinea il direttore generale Giovanni Carretta – Questo è l’inizio di un percorso nuovo, che affronteremo insieme ai sindaci del territorio, con i quali stiamo programmando una serie di incontri per presentare le caratteristiche e i servizi di ciascuna Casa della Comunità. Anche i cittadini devono essere consapevoli che sono di fronte a qualcosa di nuovo: ci sarà la necessità di conoscere i nuovi percorsi e in alcuni casi cambiare abitudini consolidate, ci vorrà anche un po’ di pazienza per una prima fase che sarà di inevitabile rodaggio, ma in prospettiva il beneficio sarà molto grande, in primis per i cittadini, ma anche per l’efficienza del nostro sistema socio-sanitario e la sua capacità di garantire una presa in carico più tempestiva, continuativa e appropriata”.

Trasferimento della Continuità Assistenziale

Come conseguenza dell’attivazione della Casa della Comunità di Bassano del Grappa, a partire dalle 20 di lunedì 25 maggio il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Bassano sarà attivo non più presso il centro servizi Villa Serena, ma presso la nuova Casa della Comunità, con accesso da Via Cà Dolfin 137.

Invariati gli orari di attività del servizio: tutti i giorni dalle 20 alle 8, il sabato e nei giorni prefestivi dalle 10 alle 20, la domenica e i giorni festivi dalle 8 alle 20. L’accesso è su appuntamento tramite il numero verde 116117.

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