A Bassano del Grappa torna Operaestate: intrattenimento tra musica e spettacoli onirici

Torna a Bassano del Grappa uno degli appuntamenti più attesi. E’ affidato infatti alla compagnia francese Remue Ménage il compito di aprire il festival Operaestate, incantando la città: il gruppo darà il via domani, 5 luglio alle 21,30, all’evento con lo spettacolo itinerante Le Bal.

Sarà domani sera la spettacolare parata, ispirata a una sorta di Belle époque: Le Bal promette infatti di trasportare lo spettatore in un mondo immaginario, con una corte di personaggi folli, trampolieri, lampionai, “signore paralume” che svolazzano in giro, personaggi che scappano dai dipinti di Renoir, Degas e Mucha.

E infine i due protagonisti: due amanti evanescenti. Un grande ballo, una danza esplosiva e inaspettata in cui gli spettatori saranno direttamente coinvolti.

Non ci si aspettava nulla di meno dalla compagnia francese, che da oltre quindici anni crea mondi onirici in movimento, unendo diverse arti: danza, musica, circo, teatro di maschere e burattini. Un mix di discipline che nutre la materia artistica e scenica della compagnia, nota a livello internazionale, mettendo al centro un forte impatto visuale e un inedito design di personaggi e strutture meccaniche straordinarie.

Il secondo appuntamento del programma è un concerto, che si terrà al Castello Tito Gobbi il 7 luglio: suonerà Giovanni Andrea Zanon, celebre violinista famoso in tutto il mondo, accompagnato dal pianista Elia Cecino, in un programma di brani di Beethoven, Wieniawki e Brahms. Due giovani talenti della scena musicale classica, entrambi vincitori dei più importanti concorsi internazionali per i rispettivi strumenti e già presenti in alcune delle sale da concerto più prestigiose al mondo.

Il festival proseguirà fino al 29 settembre; il programma, ricchissimo, è disponibile su operaestate.it