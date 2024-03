A rischio ribaltamento: scontro fra auto, feriti lievi

Poteva avere conseguenze ben più gravi lo scontro tra due auto avvenuto nella serata di oggi, venerdì 29 marzo, nel comune di Bassano del Grappa: solo ferite di lieve entità per le persone a bordo.

È successo tutto attorno alle 19 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Ca’ Baroncello a Bassano del Grappa nell’incrocio appena fuori la sede di servizio per un’auto finita con le ruote del lato sinistro sopra un altra veicolo: illesi i conducenti. I pompieri accorsi nell’immediatezza, hanno quindi messo in sicurezza il mezzo a rischio rovesciamento ed estratto il conducente rimasto bloccato tra le lamiere: l’uomo, comprensibilmente spaventato, se l’è cavato solo con delle escoriazioni superficiali ed è stato assistito dal personale del Suem accorso sul posto. Illeso anche l’altro automobilista.

La Polizia Stradale e la Polizia Locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro che ha coinvolto due Volkswagen Passat: sulle responsabilità dell’incidente, saranno gli riscontri forniti dalle forze dell’ordine a fornire i necessari elementi di chiarezza.