A tutta “B” con We Love Italia: da Bassano a Barbarano con tappa in Bulgaria

Brogliano, Bressanvido, Brendola, Breganze, Bolzano Vicentino, Barbarano Mossano e Bassano del Grappa. Sono tanti i Comuni della Provincia di Vicenza che iniziano con la lettera B, lettera protagonista della puntata di We Love Italia.

Un appuntamento che ha portato Gianni Manuel e Martina Polelli alla scoperta del Mondo di Bu, una scuola di cucina per ragazzi a Vicenza, e della Scuola di Magia Italiana presso il Castello di Thiene, che insegna ai bambini come distinguersi dai Babbani.

Ascolta “Bontà e bei posti, da Bassano del Grappa alla Bulgaria mangiando Biscotti” su Spreaker. Anche in questa puntata Radio Eco Vicentino si è messa in contatto con un italiano che vive all’estero, in Bulgaria per l’esattezza. Michele Crescentini e Oksana, compagni nella vita e nel lavoro, dopo essersi incontrati a Sofia hanno deciso di trasferirsi nel tranquillo villaggio di Madjare. Lì hanno aperto Happy Donkeys, un’asineria con 18 asini salvati da morte certa che, come mezzo turistico, accompagnano in giro i visitatori. In questo turismo lentissimo è stata coinvolta anche un’asineria di Reggio Emilia, che in agosto manderà 30 ragazzi da tutta Italia per scoprire i monti del sud della Bulgaria.

Dopo la telefonata all’estero, Gianni e Martina sono tornati in Italia con ospite d’eccezione: il Sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan. In carica dal 2019, con una pandemia globale nel mezzo, il Sindaco Pavan ha raccontato di una città molto vivace e con un forte senso del bene comune, con varie espressioni di associazione e di quartiere molto coinvolti nel dare e nel richiedere. Essere sindaco dell’ottava città del Veneto è impegnativo, ma dona anche molte soddisfazioni. Tra i punti di interesse da visitare, oltre al Ponte Vecchio, c’è sicuramente il Museo Civico, uno dei più antichi del Veneto. Raccoglie un grandissimo patrimonio tra dipinti, busti, sezione archeologica e sezione medievale. In estate è d’obbligo assistere anche a OperaEstate Festival Veneto, la manifestazione estiva di spettacolo dal vivo giunta quest’anno alla sua 43esima edizione. Bassano del Grappa, una città sempre più apprezzata anche a livello nazionale.

Basti pensare al grande riscontro ottenuto dalle quattro giornate di riprese di ‘4 Ristoranti’ con Alessandro Borghese, alla puntata di Masterchef dedicata all’asparago bianco, alla mostra nazionale ‘Io, Canova, Genio europeo’ e alle troupe televisive arrivate per girare ‘A Sua immagine’ e un approfondimento per Rai Storia. Riflettori accesi per una città che ha ancora tanto da raccontare.

Una puntata di We Love Italia ricca di curiosità e approfondimenti, per ricordare ancora una volta che viviamo in un territorio meraviglioso che tutti hanno la responsabilità di preservare ma anche di far conoscere.