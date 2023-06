Addio a Ezio Testolin, maestro dei panettieri italiani e “fornaro” di Calvene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ mancato in questi giorni Ezio Testolin, maestro panettiere di Calvene e grande esperto di questa arte, che divulgava in tutta Italia. I funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa arcipretale di Calvene: la salma è giunta dall’ospedale di Santorso.

Una morte improvvisa, quella che ha colpito Testolin, meglio conosciuto come “Ezio fornaro”: lascia la moglie Franca, la figlia Giulia e due fratelli. 75 anni, era un grande appassionato del suo lavoro ed era molto più che il “fornaro” di Calvene: era un riferimento per il mondo dell’Arte Bianca in tutta Italia, in maestro, in insegnante e un mentore, impegnato gratuitamente in moltissime manifestazioni.

Dopo aver iniziato a praticare l’arte bianca nel 1963, ha speso molti anni della sua vita non solo nella professione ma anche nella divulgazione e nella formazione dell’arte panaria. Era stato anche segnalato da Gambero Rosso per aver panificato per chef stellati. Aveva partecipato anche recentemente all’edizione 2023 di Sigep, la più importante fiera del settore. Infaticabile, ha partecipato attivamente e contribuito alla costituzione all’inizio degli anni duemila dell’Associazione Panificatori della provincia di Vicenza. Ancora una settimana fa, aveva partecipato a un laboratorio formativo con gli studenti del CFP di Trissino, all’interno del progetto “Tochi de pan”, preparando alcuni tipi di pane storico vicentino con i ragazzi di terza.

