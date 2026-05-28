Abbraccia un commerciante e gli sfila il portafoglio: 39enne denunciato per furto

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È un gesto universalmente riconosciuto come dimostrazione di affetto. Ma, purtroppo, vi è anche chi, un abbraccio, lo sfrutta per intenti tutt’altro che amichevoli. È quanto ha sperimentato in prima persona un commerciante di Bassano del Grappa, vittima di un furto commesso da un 39enne di origine marocchina poi denunciato a piede libero dai carabinieri.

I fatti risalgono alla tarda serata dell’8 maggio. L’esercente, 50enne originario

del Pakistan e residente in città, si stava dirigendo verso la sua auto dopo aver lasciato il proprio locale di via Roma. Giunto in prossimità di Piazzetta dell’Angelo, è stato avvicinato da tre cittadini nord-africani, per ritrovarsi abbracciato, senza motivo apparente, dal 39enne. Una mossa compiuta per celare al commerciante la sottrazione del suo portafoglio, contenente l’incasso delle ultime giornate di lavoro (ammontante a 750 euro), documenti personali e carte di credito/debito.

È solo dopo essere rincasato che il 50enne si è accorto del misfatto. L’autore è stato quindi rapidamente identificato dai militari di Bassano grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima in sede di denuncia. Da qui è emerso che il 39enne, residente anch’egli in città e noto ai carabinieri per i numerosi precedenti penali, era già stato nella caserma di via Emiliani a causa di un altro furto da lui commesso nel pomeriggio dello stesso giorno. L’identificazione è stata effettuata con certezza sulla base dell’abbigliamento indossato dall’uomo, denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto con destrezza.

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