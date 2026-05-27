Rilascio facile della patente in cambio di denaro: denunciata per truffa una 53enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ottenere la patente di guida senza sforzo, scansando la “seccatura” di dover sostenere gli appositi esami pagando semplicemente una somma di denaro. È quanto prometteva una donna di 53 anni originaria del Pavese, denunciata a piede libero dai carabinieri di Schio per il reato di truffa.

L’indagine, che ha permesso ai militari di identificare la 53enne, è scaturita dalla denuncia presentata da una giovane della città alto-vicentina, caduta nella trappola ordita dalla donna. Tutto è iniziato lo scorso 11 marzo, allorché la 35enne si è imbattuta in un annuncio social nel quale si prospettava l’attraente opportunità di conseguire la patente di guida in tempi rapidissimi.

Preso contatto con la truffatrice, la vittima si è vista richiedere soldi in cambio dell’avvio della pratica. La 35enne ha quindi proceduto in tal senso effettuando diverse ricariche su una carta prepagata, per un importo complessivo ammontante a 500 euro. Una volta incassata la somma, la sedicente intermediaria ha immediatamente interrotto ogni contatto, cancellando le proprie tracce e rendendosi irreperibile. Attraverso

l’analisi dei flussi finanziari e degli account social utilizzati per il raggiro, i carabinieri sono risaliti alla 53enne, denunciata il 22 maggio alla Procura di Vicenza.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.