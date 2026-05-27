Cinque nuovi agenti per la polizia locale: superata la crisi di inizio anno?

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Sono entrati in servizio nei giorni scorsi cinque nuovi agenti della polizia locale di Bassano del Grappa. Quattro di loro sono stati assunti tramite concorso, mentre il quinto, con profilo di funzionario, è arrivato in mobilità dal Comune di Marostica. Tutti e cinque sono stati presentati presso il centro operativo di via Vittorelli, alla presenza del sindaco Nicola Finco, dell’assessore alla Sicurezza Alessandro Campagnolo e del comandante Ivano Berti.

Davide Scarpa (31 anni), Andrea Borgato (26), Michela Pivesso (25) e Nicolò Madaro (29) sono i quattro giovani agenti selezionati attraverso il concorso, che prevedeva anche prove di efficienza fisica e attitudinali. A loro si aggiunge Christian Valter Baccin, 44 anni, proveniente dal comando di polizia locale di Marostica tramite mobilità.

A gennaio la Polizia Locale di Bassano del Grappa è tornata a essere inquadrata direttamente nell’organico comunale, dopo la fine della precedente gestione associata con l’Unione Montana. L’uscita dalla polizia locale dell’Unione Montana di Bassano aveva creato un momento di caos nella gestione del servizio, con sindaci in opposti lati della barricata. A inizio febbraio era arrivato l’incarico al nuovo comandante, Ivano Berti: una nomina, arrivata al termine della procedura di mobilità avviata il novembre precedente, che ha segna l’avvio di una nuova fase dopo il riassetto e la transizione.

Ora arriva l’innesto delle nuove risorse: il comando di polizia locale può contare infatti su 37 agenti, ai quali si aggiungono due amministrativi, con un’età media complessiva di 46 anni e 3 mesi. Una presenza rafforzata sul territorio, sostenuta anche dal sistema di videosorveglianza recentemente potenziato con 11 nuove telecamere. L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di proseguire, nel medio termine, nel percorso di ulteriore potenziamento dell’organico, valutando l’inserimento di nuovi agenti qualora se ne presentino le condizioni.

“Diamo il benvenuto ai nuovi agenti – ha dichiarato Nicola Finco – certi che potranno offrire un contributo importante all’attività quotidiana del nostro Comando. Le sfide che la polizia locale è chiamata ad affrontare sono sempre più complesse e richiedono preparazione, competenza e, al tempo stesso, sensibilità. Gli agenti rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza e rispetto delle regole, ma anche una presenza costante di dialogo, ascolto e supporto per la cittadinanza”.

“L’assunzione di nuovi agenti – commenta l’assessore alla Sicurezza Alessandro Campagnolo – era uno degli obiettivi che ci eravamo posti fin dal primo giorno del nostro insediamento. Oggi l’attività della polizia locale riveste un ruolo sempre più rilevante nella percezione della sicurezza e nel rafforzamento del rispetto delle regole in città. Disporre di più agenti significa poter ampliare i servizi, presidiare meglio il territorio e dare risposte più puntuali ai cittadini. Ed è esattamente ciò che intendiamo fare”.

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