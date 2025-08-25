Accoltellato per una sigaretta rifiutata: grave docente del Brocchi, caccia all’aggressore
Un professore del liceo Brocchi è stato accoltellato alle spalle da uno sconosciuto questa mattina, 25 agosto, in centro a Bassano del Grappa. Il docente, 62enne, è in gravi condizioni e, come riporta Il Corriere del Veneto, oggi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Bortolo di Vicenza. I carabinieri stanno dando la caccia al giovane che lo ha aggredito e che avrebbe potuto ucciderlo.
Da una prima ricostruzione pare che l’aggressione sia scattata dopo che l’insegnante si è rifiutato di offrirgli una sigaretta.
Il grave fatto di cronaca è avvenuto lungo viale XI Febbraio, sul marciapiede, a qualche centinaio di metri dai Giardini Parolini e dalla scuola dove l’uomo insegna matematica, poco prima delle 8. Dopo il fatto il responsabile è fuggito, lasciando a terra ferito il 62enne. Il delicato intervento chirurgico si è reso necessario in quanto una partei della lama, in ceramica, è rimasta conficcata nella schiena, a pochi centimetri dall’aorta e della spina dorsale. Sono in corso da questa mattina, da parte dei carabinieri, le ricerche dell’aggressore. Gli inquirenti sarebbero già sulle sue tracce.
