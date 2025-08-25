Aggredisce il padre con un coltello: giovane indagato per tentato omicidio

Un giovane è stato arrestato nella notte fra venerdì 22 e sabato 23 agosto, dopo una aggressione al padre, ferito in casa con un coltello. Ferite superficiali, ma il gesto poteva avere conseguenze ben più gravi, tanto che il giovane, che soffre di non meglio precisati problemi di salute e che si trova ora ricoverato all’ospedale di Santorso, è indagato per tentato omicidio. La pm di turno, Ginevra Virginia Sturmann, ha infatti aperto un fasciolo, infatti, indicando questa ipotesi di reato invece di quella più leggera di lesioni.

I fatti, avvolti nel più totale riserbo da parte di carabinieri, sono avvenuti in un’abitazione di Monte di Malo. Inizialmente si era diffusa la notizia che l’episodio fosse avvenuto in un’abitazione di Marano Vicentino, ma è stato lo stesso sindaco Marco Guzzonato che, dopo aver sentito le forze dell’ordine, ha oggi smentito pubblicamente che il fatto, che sta destando scalpore, fosse avvenuto nel territorio del Comune che amministra.

L’uomo è stato dimesso dal nosocomio dell’Alto Vicentino a poche ore di distanza dall’aggressione, a testimonianza del fatto che si sono evitate conseguenze serie. Questa mattina il giovane è stato interrogato in ospedale per la convalida del fermo e ha avuto quindi la possibilità, assistito da un avvocato, di fornire al magistrato la sua versione dei fatti (l’arresto è stato convalidato).

—–

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.