Al volante (e al manubrio) “su di giri”: nel Bassanese raffica di sanzioni. Anche a un 14enne

Raffica di sanzioni e denunce per guida in stato di ebbrezza nei confronti di persone che si mettono incautamente al volante dopo aver alzato il gomito o, in un caso, alla guida di un motociclo. C’è anche il nome di un adolescente 14enne, infatti, da spulciare nella lista dei soggetti del Bassanese che sono stati sanzionati nel fine settimana dai Carabinieri sulle strade della Pedemontana.

Sono cinque infatti tra automobilisti e scooteristi “fuori regola” incappati nei controlli posti in essere dai militari dell’Arma, appostatisi sia in divisa d’ordinanza sia in borghese, allo scopo di porre un contrasto concreto all‘abuso di alcool ai fini di prevenzione di incidenti stradali. Oltre a far “sentire” la presenza delle forze dell’ordine sul territorio per scoraggiare altri reati.

Dai 14 ai 57 anni, in questi casi tutti di sesso maschile, i fermati e sanzionati, con l’etilometro a certificare le condotte irresponsabili – ed illecite – di ciascuno. “L’imponente dispiegamento di forze, attuato nello scorso weekend – si legge nel report condiviso dal Comando bassanese – era finalizzato alla prevenzione di reati predatori, fra cui i furti in abitazione, oltre alla repressione dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti, compreso il controllo dei locali del territorio, dei principali parchi e dei giardini pubblici”.

Nella lista alla voce denunciati si contano un 43enne di Bassano del Grappa e un 40enne di Rosà, in entrambi i casi alla guida di vetture di proprietà altrui, i quali hanno mostrato ai Carabinieri evidenti sintomi dell’assunzione di alcool, in due distinti controlli avvenuti in via De Gasperi e via Quarta Armata. Patente ritirata per gli automobilisti e contestuale deferimento in Procura a Vicenza visti i tassi alcolemici rilevati ed, evidentemente, elevati.

Se la sono cavata con una segnalazione e sanzioni pecuniarie comunque pesanti gli altre soggetti trovati “su di giri” per le strade. Si tratta di un 57enne e di un 52enne entrambi cittadini bassanese, controllati in via Marinoni e in via Gamba, oltre al 14enne sopracitato – di Cassola – controllato in via Portici Lunghi.

