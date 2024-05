Anche a Bassano studenti a casa per due giorni: istituti superiori chiusi per l’Adunata

La decisione era stata anticipata già nel tavolo di concertazione tra i sindaci delle città della provincia di Vicenza, lo scorso 24 aprile, ma il “nero su bianco” con l’ordinanza di chiusura delle (sole in questo caso) scuole superiori di Bassano del Grappa è giunto nelle scorse ore, sancendo il “tutti a casa” per studenti adolescenti e i docenti nelle mattinate di giovedì 10 e sabato 11 maggio. In omaggio all’Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, ma in realtà più che per altre ragioni all’atto pratico per esigenze logistiche e di trasporti pubblici.

Con uno stringato comunicato stampa sono stati i canali informativi istituzionali di uno dei Comuni del Veneto più “devoti” alle Penne Nere – basti pensare al Ponte degli Alpini – a rendere ufficiale l’anticipazione di due settimane or sono, sciogliendo ogni dubbio residuo alla vigilia dell’Adunata. Domani, giovedì 9 maggio, lezioni e collegamenti pubblici garantiti e confermati.

Le 400 mila presenze attese a Vicenza e dintorni con concentrazione massima prevista tra venerdì e domenica avevano indotto il prefetto, in veste di garante dell’ordine pubblico e garante, a chiedere ai sindaci di procedere alla sospensione delle lezioni. Scopo primario è “liberare” i mezzi di Società Vicentina Trasporti per gli spostamenti dei gruppi degli Alpini. A Vicenza città, a differenze degli altri poli urbani più popolato della provincia, aule chiuse per le scuole di ogni ordine e grado, Università e Conservatorio compresi.

Ecco il testo diffuso oggi in tarda mattinata dall’ufficio stampa del Comune di Bassano del Grappa. “In occasione della 95° Adunata Nazionale degli Alpini che sarà ospitata a Vicenza dal 10 al 12 maggio, nelle giornate di venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio è prevista la sospensione dell’attività scolastica in tutte le scuole secondarie di secondo grado nel territorio comunale di Bassano del Grappa“. Nella altre istituti superiori della provincia gli altri sindaci hanno preso precedentemente analoghe decisioni a Thiene, Schio, Lonigo, Nove e Valdagno.