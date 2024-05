Il Trofeo Hoffmann anticipa a giugno, porta l’estate e apre al… rosa. Con il “pieno” di eventi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La notizia è ancora calda, appena sfornata dal quartier generale di Piazza delle Fornaci a Villaverla, così come caliente c’è da scommettere sarà l’ambiente intorno al torneo canicolare più frequentato e conosciuto nell’Altovicentino, per la 12esima volta “servito” agli appassionati del pallone di ogni ordine e grado (ed età) ma che in realtà, a ben vedere, provengono pure da fuori Vicenza e provincia. Il riferimento è chiaro, si parla ovviamente del Trofeo Hoffmann che per la prima volta si disputerà in giugno, dal 10 al 28 del mese che per antonomasia “apre” all’estate e al divertimento.

Non è affatto l’unica novità in vista dell’edizione 2024, la seconda dopo la “ripartenza” di un anno fa, visto che si aprirà un primo storico capitolo rosa, con la competizione riservata alle squadre femminili. E con tanti eventi che porteranno spettacoli di artisti, atleti e atlete acrobate, interviste in tempo reale a protagonisti del Trofeo e agli ospiti chiamati di serata in serata, tanto street food e bevande per “ogni gola” senza perdersi nemmeno gli Europei di Calcio grazie al maxischermo messo a disposizione dallo staff.

Staff organizzativo “capitanato”, anche in questa proposta 2024 che coniuga in una formula unica nel suo generale sport & fun, da Massimiliano Crivellaro, tenace a rimboccarsi le maniche nel 2023 per riprendere in mano una tradizione consolidata a Villaverla dopo quasi cinque anni di stop forzato, coinciso con la pandemia Covid. Riportando gente, entusiasmo e pure i palloni da rincorrere e calciare nel centro della cittadina. Come di consueto, un omaggio doveroso: il Trofeo Hoffmann si associa al ricordo di Giampietro Maddalena e Roberto Maistrello, sportivi villaverlesi il cui ricordo rimane vivo in paese.

Iscrizioni aperte per la competizione tradizionalmente al maschile che prevede un limite di 28 formazioni iscritte, e anche per la sfida tutta al femminile, qui in girone unico in base alle adesioni definitive. In entrambi i format sarà un torneo aperto a tutti, senza dei limiti di tesseramento o di categorie: calciatori, calcettisti o amatori, con unico vincolo richiesto il 16° anno compiuto. Si giocherà nella piazza-cuore di Villaverla, su un terreno allestito ad hoc che richiama i colori e la tradizione archeologica industriale delle fornaci, inaugurato giusto un anno fa.

A condurre le serate confermata la coppia di speaker composta da Elena Frigo in vesti di conduttrice e direttrice artistica, e di Omar Dal Maso di giornalista sportivo e ai microfoni. Ma con protagonisti unici come sempre i giocatori e ora le giocatrici in campo, attesi in circa 350 iscritti ad alternarsi in piazza e nel “dietro le quinte” dei paraggi tra dribbling, recuperi difensivi, parate dei portieri e, ovviamente, tanti gol, per così dire l’attrazione intorno alla quale centinaia di persone ogni sera si ritroveranno dal 10 al 28 giugno, poco più di un mese di attesa appena. Tra applausi, brindisi e tanto divertimento.

