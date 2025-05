Attore di teatro muore con la moglie a Palma di Maiorca. Fatale un incidente: erano in vacanza

Si è appresa a distanza di cinque giorni dal tragico incidente, solo ieri, della morte di due pensionati residenti a Romano d’Ezzelino, avvenuta in seguito a un tragico incidente autostradale. Scenario della disgrazia un luogo di villeggiatura delle isole Baleari, nei pressi di Palma di Maiorca in Spagna, dove Ottorino Lelio, 74 anni, e Ileana Onisto, di 77, marito e moglie, hanno trovato la morte a causa dello scontro tra l’auto a noleggio sui cui erano e un furgone. A darne notizia è la testata Il Giornale di Vicenza.

Si trovavano in vacanza in compagnia di Tiziano Lelio, figlio di 46 anni anche lui coinvolto nell’incidente che si è verificato mercoledì 7 maggio. Avrebbe riportato traumi e ferite di entità non preoccupante, dimesso a distanza di qualche ora. Le drammatiche conseguenze dello schianto si sono diffuse soltanto ieri in Veneto. I coniugi sarebbero morti a distanza di 24 ore uno dall’altro in un ospedale dell’isola. Pare fossero sbarcato nell’isola da un volo lo stesso giorno, diretti su un’auto a noleggio verso una località balneare.

Il nome di Ottorino Lelio spicca subito negli ambienti del teatro e della recitazione. Nato il giorno di Santo Stefano 1950 a Forlì, è stato attore (anche dialettale padroneggiando tanto la lingua veneta quanto la siciliana parlata dal padre) di palcoscenico, regista e autore di copioni, cimentandosi nella pubblicità e nel cinema, oltre che formatore e insegnante di dizione qualificato. Lelio, nato e cresciuto in una famiglia di artisti, si era trasferito nella zona del Bassanese ed aveva lavorato per un periodo alla Graser di Bassano. E’ stato per lungo tempo il presidente dell’associazione culturale e compagna teatrale “L’Aquilone”. Anche la compagna Ileana era attrice, apparendo in numerose opere scritte e messe in scena dal marito.

