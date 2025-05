Previsioni 13-15 maggio, moderata instabilità e temperature nelle medie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Modeste infiltrazioni di correnti più fresche ed instabili portano ancora sul Vicentino improvvisi piovaschi o temporali. Le zone più interessate rimangono quelle montane e pedemontane. Il clima rimane gradevole coi valori termici che rimangono in linea col periodo.

Martedì 13 maggio

Inizialmente cielo nuvoloso con deboli fenomeni su ovest vicentino ma in esaurimento. Da est si affacceranno delle schiarite in estensione a tutta la pianura. Solo in montagna le nubi insisteranno per tutta la giornata con locali e brevi rovesci pomeridiani. Rasserena ovunque in tarda serata. Estremi termici in pianura tra 12 e 23 gradi.

Mercoledì 14 maggio

Su medio e basso Vicentino si attende sostanzialmente una bella giornata di sole con poche nubi. Sulle zone montane invece sarà alto il rischio di piovaschi nelle ore pomeridiane. Punte massime che si aggirano sui 24 gradi.

Giovedì 15 maggio

La giornata inizierà all’insegna del bel tempo. L’irraggiamento diurno farà salire con rapidità le temperature fino a 25 gradi in pianura. Tra il tardo pomeriggio e la sera, l’entrata di aria più fresca da nord est innescherà la formazione di celle temporalesche che dalle Prealpi trevigiane si muoveranno verso le pianure del Vicentino, scaricando localmente anche 15/20 mm di pioggia. Temperature in sensibile calo la sera.

Tendenza nel lungo termine

Allo stato attuale per il fine settimana di metà mese di maggio il tempo sembra buono ma con una spiccata instabilità pomeridiana sui monti. Da sabato, invece, le previsioni indicano che le temperature tenderanno ad aumentare.

