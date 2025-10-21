Schianto fra una Mercedes e uno scooter: morto un operaio 49enne

Ancora sangue sulle strade vicentine e ancora una vittima per un incidente mortale mentre sulla strada per il luogo di lavoro. L’ultima vittima in ordine di tempo è un operaio di origini marocchine, residente a Montagnana (Padova), morto a Pojana Maggiore ieri sera, 20 ottobre.

L’uomo – Mohamed Baba, 49 anni, una moglie e due figli in patria – lunedì sera intorno alle 19,30 in sella al suo scooter stava viaggiando in via Pietre (lungo la Strada Provinciale 4) per tornare a casa dopo un giorno di lavoro a Sossano. All’altezza dell’incrocio con via Pietre di Sopra il suo scooter ha impattato contro una Mercedes che proveniva dal senso opposto e che presumibilmente stava per svoltare. Violento l’impatto con l’altro veicolo: il 49enne è volato dallo scooter ed ha impattato con forza a terra, a parecchi metri dal punto dell’urto.

E’ stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi, purtroppo inutili: l’uomo è morto sul colpo e i sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della circolazione stradale. La Procura ha aperto un fascicolo e il guidatore della Marcedes è indagato per omicidio stradale.

