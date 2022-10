Auto investe bici e moto all’incrocio. Il centauro è ricoverato al San Bassiano, illeso il ciclista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sirene di emergenza di più ambulanze inviate dal Suem 118 in via Piave a Bassano del Grappa, stamattina poco prima delle 8, in ragione di un incidente stradale che ha coinvolto di fatto tre doversi veicoli. Per cause per il momento sconosciute una vettura ha travolto una motocicletta con il sella il pilota e una bicicletta, con richiesta immediata di soccorsi in particolare per il centauro rimasto ferito dopo la scivolata sull’asfalto.

Il personale sanitario di pronto soccorso del Suem si è adoperato subito per stabilizzare il ferito, optando per il trasferimento immediato al vicino polo ospedaliero cittadino del San Bassiano in codice rosso.

Le sue condizioni di salute al ricovero sono state definite come serie, ma non si conosce per ora l’effettiva entità delle lesioni subite nello scontro multiplo di stamattina, in attesa di accertamenti approfonditi. E’ stato confermato, invece, che chi si trovava in sella alla bici ha riportato solo contusioni superficiali, medicate sul posto e senza necessità di ricovero.

Lo stesso vale per il conducente della vettura incidentata, del tutto illeso. Il traffico lungo l’importante via di comunicazione è stato interrotto temporaneamente per consentire i soccorsi, con l’aiuto delle forze dell’ordine, e per la rimozione in seguito dei due mezzi a motore danneggiati, ripristinando la normale circolazione a metà mattinata.

