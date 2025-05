Muore tre giorni dopo lo schianto in moto, a soli 27 anni. Cordoglio per Simone Mazzocchin

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nonostante la serrata lotta in ospedale per oltre tre giorni, non ha potuto sopravvivere al terribile schianto in strada il motociclista vicentino di 27 anni di Cartigliano – nato e originario di Bassano del Grappa – le cui speranze di vita si sono arrestate la scorsa notte. Il nome della vittima è Simone Mazzocchin. Lo rende noto il consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino.

Sabato pomeriggio – in data 10 maggio 2025 – lo spaventoso incidente, sulla Sp69, mentre in sella della sua Honda Cbr 1000 stava scendendo dalle colline di San Giorgio di Perlena verso la cittadina breganzese. Avrebbe perso il controllo del suo motoveicolo in prossimità di una curva in via Montegoggio, schiantandosi sul guardrail e venendo sbalzato nel terreno adibito a vigneto, fuori carreggiata.

Per soccorrere il giovane in maniera rapida e mirata si è ricorsi all’eliambulanza, disponendo il ricovero in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, dove opera un reparto specialistico di avanguardia nella cura dei traumi cranico-cerebrali. Purtroppo per il 27enne e i parenti attoniti alternatisi nel reparto di rianimazione dell’ospedale berico, i danni interni riportati nell’incidente si sono rivelati troppo profondi e invasivi. Lo sbalzo dalla moto e la ricaduta a terra sono stati violentissimi, provocando conseguenze letali dopo 72 ore di agonia.

A confermare la triste notizia del decesso sopravvenuto del ragazzo di Cartigliano è la polizia locale Nord Est Vicentino, le cui pattuglie erano intervenute sabato dalle 17.50 sul luogo della disgrazia, in supporto ai soccorsi e successivamente per i rilievi. Si è trattato con ogni probabilità di un’uscita autonoma di strada, senza coinvolgimento di altri veicoli.

