Istituto Parolini, inaugurato l’ampliamento da 7,5 milioni di euro: nasce la cittadella degli studi

Nel fine settimana è stata inaugurato l‘ampliamento dell’istituto agrario Parolini di Bassano del Grappa con la nuova sede, sempre in via San Bortolo. L’edificio infatti è pronto: una struttura moderna e funzionale, realizzata a nord della scuola esistente, giusto al confine tra Bassano del Grappa e Pove del Grappa, con un traguardo visivo verso il Monte Grappa e il fiume Brenta.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 31 maggio mattina, alla presenza di autorità e soprattutto studenti e insegnanti. E non poteva essere altrimenti per una struttura fortemente attesa, su cui la Provincia di Vicenza ha investito 7,5 milioni di euro grazie a fondi Pnrr e su cui sta lavorando per ulteriori 652mila euro tra arredi scolastici (152mila euro) e sistemazione degli spazi esterni (500mila euro per parcheggio, arredo urbano, area verde).

“Consegniamo edifici dove tanti giovani riceveranno un’istruzione e un’educazione – ha affermato il presidente Andrea Nardin – alla scuola, agli insegnanti, agli studenti il compito di renderli vivi, di rappresentarne l’anima e l’essenza. Abbiamo profuso risorse ed energie in quest’opera, abbiamo dialogato con le istituzioni, con i Comuni in primis, ci siamo confrontati con la scuola: è stato un lavoro di squadra di cui oggi possiamo apprezzare il risultato. Durante l’estate allestiremo le aule con banchi e cattedre e sistemeremo l’area esterna, con ulteriori 652mila messi a disposizione dalla Provincia per rendere funzionali questi spazi alle esigenze della scuola. La settimana prossima tutti gli studenti potranno visitare i nuovi edifici guidati da personale dell’azienda che li ha realizzati: una iniziativa voluta con il preside perché da subito studenti e insegnanti prendano confidenza con la nuova struttura”.

Grazie agli ampi spazi realizzati, l’istituto Parolini potrà riunire le due attuali sedi in un unico plesso, trasformando il complesso scolastico di via San Bortolo in una vera e propria cittadella scolastica, con locali confortevoli e tecnologia d’avanguardia e con terreni a disposizione dove mettere in pratica quanto appreso e scrivere il futuro dell’agricoltura locale.

