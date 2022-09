Abitazione va a fuoco: salvi una donna e il figlio minorenne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I vigili del fuoco e i carabinieri di Rosà e Marostica sono intervenuti poco dopo le 11 di oggi, 7 settembre, in un’abitazione a Colceresa dove si è sviluppato un incendio. L’immobile, che si trova in via Colombare 65, è stato avvolto dalle fiamme per cause che al momento sono ancora al vaglio degli inquirenti. Nell’appartamento, situato al pian terreno, erano presenti una donna di 33 anni e il figlio minorenne.

L’incendio, non si sa ancora da dove sia scaturito, ha colpito un locale adibito a lavanderia, una camera da letto e il corridoio che separa le stanze. Nessuno dei due residenti è rimasto ferito ma c’è riserbo sulla vicenda, essendo le cause incerte e in corso di accertamento. I vigili del fuoco stanno vagliando ogni minimo dettaglio per far luce sull’accaduto, pertanto nessuna pista è esclusa. Per questo motivo la notizia è in corso di aggiornamento in attesa di ulteriori dettagli.