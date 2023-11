Auto sbatte e si ribalta in strada vicino all’eremo in collina, ferita la conducente

Intervento domenicale di pompieri e ambulanza del 118 dalle rispettive sedi bassanesi di pronto intervento, chiamati in soccorso di una donna vicentina rimasta ferita in seguito ad un’uscita autonoma di strada in auto.

Scenario e orario dell’incidente di ieri sono il territorio comunale di Colceresa, sulle colline di località Mason e in prossimità dell’eremo di San Pietro, in via Via Costa d’Olio, tratto di asfalto caratterizzato da curve. La chiamata con richiesta di aiuto è giunta da parte di un altro automobilista alle 15.45, attivando i soccorsi.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Bassano del Grappa ,una volta raggiunto il luogo esatto dell’emergenza, hanno estratto la donna in difficoltà, rimasta dentro l’abitacolo dopo il rovesciamento del veicolo su un lato. Una volta in salvo, l’automobilista dolorante è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasferita in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

A seguire, sono state attivate le operazioni di recupero dell’automobile e messa in sicurezza del tratto della via collinare interrotto nel corso dello svolgimento dei soccorsi. Le condizioni della donna ferita non sarebbero preoccupanti, ma non risultano per ora aggiornamenti in merito alla sua saluta. All’origine del problema una possibile distrazione alla guida, oppure un malessere alla guida come principali ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, nel caso di ieri si tratta dei carabinieri.