Freeclimber cade dalla falesia del Cornetto e si infortuna alla caviglia

Attorno alle 16 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per una freeclimber caduta, mentre arrampicava nella Falesia Piccole Dolomiti al Monte Cornetto. Al rientro da un’esercitazione in parete, una squadra è subito partita in jeep.

Arrivati dalla 36enne di San Giovanni Lupatoto (Verona), che era già stata calata a terra, i soccorritori le hanno immobilizzato il piede, a seguito di un sospetto trauma alla caviglia, e la hanno caricata in barella, per poi trasportarla a spalla per una decina di minuti fino al mezzo parcheggiato sulla Strada del Re. L’infortunata è stata accompagnata al punto di incontro con l’ambulanza al Rifugio Balasso, dove il medico di stazione ha valutato le sue condizioni prima del trasferimento.