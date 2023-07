Lucagri, a Colceresa un punto di riferimento per agricoltori e allevatori: nuovo e usato di qualità

Il mondo dell’agricoltura sta cambiando molto velocemente: grazie ai nuovi macchinari sempre più tecnologici e sofisticati, il lavoro dell’agricoltore è diventato più confortevole, ma non per questo ha perso di fascino e di umanità.

Lo testimonia bene l’azienda Lucagri di Colceresa, dal 2011 specializzata nella vendita di macchine agricole e di unifeed, mette a disposizione degli allevatori e agricoltori vicentini strumentazioni e attrezzature all’avanguardia. Luca Zolin fondatore e amministratore della società ospite di ‘Startup’ a Radio Eco Vicentino spiega la filosofia dell’azienda: “La mia professione di allevatore mi ha spinto sempre più nel settore delle macchine agricole per supportare gli altri agricoltori, rendendo meno faticoso questo duro mestiere. Lucagri è una realtà 4.0, ciò significa avere sotto controllo tutta la gestione dalla raccolta in campagna, il controllo dal prodotto che entra nei silos, l’alimentazione dell’animale, il momento in cui va nella mungitura, con una tracciabilità a 360 gradi”.

Le macchine che l’azienda di Zolin propone sono di ottima qualità, marchi affidabili provenienti dalla Germania e dal Belgio per ogni tipo di esigenza: semoventi, trainate, stazionarie fino ai mezzi elettrici. Inoltre offre tutti i macchinari necessari allo spargimento del letamate nei campi e per la pulizia delle stalle. Lucagri non è semplicemente un negozio di vendita di prodotti nuovi ma anche di mezzi usati, tutti visibili e consultabili su un aggiornatissimo sito web.

L’azienda di Colceresa inoltre offre un servizio di assistenza e di ricambistica ai clienti per la riparazione dei propri macchinari: “Noi cerchiamo di dare sempre un supporto ai nostri clienti con un’assistenza e un servizio di officina. Durante la riparazione mettiamo a disposizione del cliente una macchina sostitutiva: questo è fondamentale per gli allevatori perché il loro lavoro non si può mai fermare. La nostra missione – conclude Zolin – è quella di individuare insieme all’agricoltore la macchina più adatta alle proprie esigenze: il cliente si fida di noi e questo è importantissimo. I vecchi clienti continuano ad acquistare i nostri macchinari e ciò significa che grazie al nostro supporto hanno ottenuto dei veri risultati”.