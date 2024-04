Controlli nei supermercati: alimentari scaduti in vendita, alcuni con muffa. Multe per 20 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Guardia di Finanza dei vari gruppi operativi nel territorio vicentino in missione tra banchi frigo, scatoloni e scaffali dei supermercati della grande distribuzione nei giorni scorsi, andando a verificare in particolare il rispetto delle norme di tutela dei consumatori riguardo dli alimenti. Di stamattina la notizia, diffusa dal comando delle Fiamme Gialle di Vicenza, di una complessiva sanzione da 20 mila euro, comminata a una catena con più punti vendita in provincia.

Non a caso nell’operazione congiunta degli equipaggi dei finanzieri di Vicenza, Arzignano, Bassano e Thiene sono state effettuate ispezioni multiple che hanno portato il sequestro di 1.800 articoli non conformi a quanto viene imposto dalle norme che tutelano salute e sicurezza dei consumatori finali.

Da qui l’elevazione di sanzioni amministrative in diversa misura per ciascun supermercato. Denunciate in tutto 5 persone: si tratta di quattro direttori di punti vendita e del legale rappresentante della società in questione, della quale si attende a breve la conferma del marchio della grande distribuzione, non comunicato dalle autorità della GdF berica. Nel corso delle verifiche recenti, in un caso è stato richiesto il supporto del Servizio Igiene dell’Ulss 7 Pedemontana per un’accurata analisi di prodotti alimentari (e non) esposti nelle corsie, pronti per essere acquisitati dai clienti.

Tutto ciò ha portato alla presa in consegna immediata di 58 alimenti confezionati già scaduti, in particolare si parla di pasta fresca e di latticini, e di altri 3 in evidente stato di conservazione inadeguato, deteriorati e con presenza di muffe. Tutti e 61 sono stati ovviamente ritirati dalla vendita e sottoposti a sequestro amministrativo.

