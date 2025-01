Dall’ospedale di Santorso al San Bassiano: il dottor Tonello nuova guida di Medicina Generale

E’ un trevigiano di nascita che da due anni e mezzo risulta già in organico medici dell’Ulss 7 Pedemontana il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale

dell’ospedale San Bassiano. Il dottor Diego Tonello, 50enne di Castello di Godego, saluta allora con l’anno 2025 colleghi e collaboratori dei reparti dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso e si trasferisce a Bassano del Grappa, pronto ad assumere il ruolo di primario.

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università degli Studi di Padova, Tonello vanta la specializzazione in Medicina Interna e un master universitario di II livello in Medicina Vascolare.

Inizi di carriera nel settore sanitario all’ospedale di Castelfranco, tra Angiologia e Medicina Generale, prima del trasferimento nel 2022 in Altovicentino, con l’incarico di responsabile dell’Unità di Medicina D’Urgenza presso l’ospedale Alto Vicentino. Pubblicazioni e articoli sulle riviste scientifiche italiane e internazionali arricchiscono il curriculum, in particolare su trattamento medico del tromboembolismo venoso e patologie vascolari aterosclerotiche, oltre alla riduzione di quelle condizioni cliniche che rappresentano i principali fattori di rischio cardiovascolare.

Ha inoltre partecipato come relatore o docente ad oltre un centinaio di corsi, congressi e altri eventi di formazione per medici e infermieri. “È un incarico che mi onora – sottolinea Tonello – sia per il testimone che mi lascia il dottor Apolloni, che ha rappresentato una figura cardine nel Dipartimento Medico e nell’azienda in questi anni, sia per il ruolo nel prestigioso ospedale San Bassiano. Confido di poter dare il mio contributo per il bene dei pazienti e di collaborare in modo proficuo con tutti i medici e infermieri della Medicina Generale in sinergia con le altre Unità Operative che rappresentano già una eccellenza aziendale”.

“Auguro al dottor Tonello buon lavoro per il nuovo incarico – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 7 Carlo Bramezza -. Andrà a dirigere un reparto strategico del San Bassiano, che prende in carico grande varietà di pazienti, con la necessità di una preparazione molto ampia e allo stesso tempo una grande capacità di collaborazione con i colleghi delle altre specialità. Sono certo che, con le sue competenze professionali e la sua esperienza unite al suo entusiasmo, potrà apportare un contributo importante nel garantire i più elevati standard di assistenza per i nostri pazienti”.