Encomio ai tre agenti di polizia locale che rintracciarono un ragazzo disabile disperso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati ricevuti in Municipio e premiati con un encomio tre agenti di polizia locale dipendenti del Comune, protagonisti una ventina di giorni fa del rintracciamento di un ragazzo con disabilità che era sfuggito al controllo dei genitori e si era pericolosamente allontanato.

Il minore si trovava con la madre e il padre in visita nel centro storico di Bassano del Grappa, lo scorso 6 luglio, quando era improvvisamente scomparso alla loro vista. Facile intuire l’angoscia, risolta alcune ore dopo.

Da qui era partita la richiesta d’intervento delle forze di polizia attive in città, che con prontezza hanno attivato le ricerche in maniera coordinata. Fino a individuarlo a circa due chilometri dal centro, mentre si dirigeva spaesato verso Marostica. Fatto salire sull’auto di pattuglia, è stato poi riaccompagnato dai genitori e a loro affidato, concludendo con il lieto fine quella domenica densa di apprensione.

Ieri mattina si è concretizzata l’idea di regalare un riconoscimento agli agenti bassanesi che si sono occupati della ricerca conclusa con successo. Il sindaco Nicola Finco e l’assessore alla Sicurezza Alessandro Campagnolo hanno consegnato un attestato di encomio al vice commissario Claudio Sartori, all’assistente Claudio Fabbro e all’agente Michael Rossi per il loro intervento. Il primo citato, nota a margine, è l’attuale sindaco di Valdastico.

Strette di mani le mani agli amministratori locali e poi tutti in posa per una foto ricordo della breve celebrazione: “Un gesto doveroso per riconoscere il valore umano e professionale della nostra Polizia Locale”, ha spiegato Finco, “un esempio concreto dell’importanza del presidio del territorio” per Campagnolo.



L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.