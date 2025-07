Rimane infilzato al torace sulla ringhiera tagliando la siepe. Riesce a liberarsi e chiede aiuto al bar

Grave emergenza nella tarda mattinata di giovedì nel centro abitato di Seghe, frazione di Velo d’Astico, in soccorso di un uomo che sarebbe rimasto infilzato nella aste metalliche di recinzione di un’abitazione privato. Pare che la vittima dell’infortunio stesse lavorando al taglio di una siepe in via Venini, nella zona industriale della cittadina velese, rimanendo trafitto al costato. Riuscito a liberarsi, si è recato in un bar vicino a chiedere aiuto.

Un incidente in ambito domestico con gravi conseguenze per il 74enne vicentino impegnato nei lavori di giardinaggio, soccorso in codice rosso con l’eliambulanza inviata dal Suem 118. Le sue condizioni di salute risultano da valutare attraverso accertamenti diagnostici, considerando la copiosa perdita di sangue mentre pare da escludersi il coinvolgimento di organi interni. Si tratta di un un pensionato residente della zona che lavorava in ambito sanitario.

Alle 11 circa la chiamata d’emergenza, dopo i primi soccorsi prestati da chi si trovava nei paraggi dell’esercizio pubblico. Il velivolo inviato dal servizio d’emergenza sanitaria ha raggiunto le squadre sul posto con automedica e ambulanza, giunte invece da Santorso, caricando l’infortunato dopo le delicate operazioni di stabilizzazione. L’elicottero atterrato in un piazzale è poi ridecollato e ha preso la via di Vicenza, verso l’ospedale San Bortolo.

1 di 2

La notizia è in aggiornamento

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.