Moto carambola tra due furgoni. Ferito un 17enne finito nel fossato

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Un 17enne che era in sella ad un motociclo Fantic è finito in ospedale dopo essersi scontrato con un autocarro ed aver carambolato contro ad un altro autocarro nel comune di Sandrigo. Ferito in modo lieve, il giovane era finito nel fossato sul luogo dell’incidente, dove è stato recuperato dal Suem 118 che lo ha portato in ospedale a Vicenza.

I fatti

Mentre percorreva via Della Repubblica a Sandrigo in direzione del centro cittadino, J.Z. 17enne in sella al motociclo Fantic, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro Fiat Scudo che viaggiava nella stessa direzione e che aveva appena iniziato la manovra di svolta a destra per immettersi proprio in via Fratte. A causa del violento impatto, la moto è caduta a terra scivolando sull’asfalto fino a scontrarsi con un secondo mezzo, un autocarro Iveco che si trovava fermo allo stop di via Fratte in attesa di immettersi nel traffico.

Nel frattempo, il diciassettenne è stato sbalzato dalla sella, volando nel fossato adiacente alla carreggiata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118. I sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi al ragazzo, lo hanno trasportato in codice verde all’ospedale di Vicenza per gli accertamenti del caso, mentre sono rimasti completamente illesi i conducenti dei due autocarri. Per gestire la viabilità e completare i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sono state impiegate due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino.

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