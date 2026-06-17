Scontro tra bici e autocarro, 25enne finisce in ospedale
Un ragazzo di 25 anni di Torrebelvicino è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dopo essersi scontrato con un autocarro mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica. L’incidente alle 11 di oggi, mercoledì 17 giugno, a Zanè.
Il giovane stava percorrendo via Monte Pasubio con direzione di marcia verso Thiene.
Giunto all’altezza dell’intersezione stradale con via Marconi, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro Volvo guidato da un uomo di 55 anni residente a Thiene. A seguito dell’impatto il ciclista ha riportato lievi lesioni a seguito che ne hanno richiesto il trasporto in ambulanza all’ospedale di Santorso.
Per i rilievi e la regolazione del traffico sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino.
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