Frane tra il Gaggion Alto e Val Rovina e sulla provinciale tra Bassano e Asiago – VIDEO

Chiamate multiple ai vigili del fuoco bassanesi da parte di automobilisti in transito sulle strade e da parte dei residenti delle aree collinari e di media montagna sopra Bassano del Grappa, dove si segnalano frane di terreno e piante, una delle quali ha riversato materiale sulla strada provinciale 72 della Fratellanza in direzione in di Asiago per chi sale verso l’area altopianese.

Le prime immagini dai luoghi divenuti scenari d’intervento sono fornite dalle squadre di pompieri inviate stamattina per le verifiche e messe in sicurezza, dove è stato possibile effettuare delle azioni di contenimento dei danni e, soprattutto, dei rischi in caso di ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche.

A confermare i disagi in corso nei due diversi scenari è il comando provinciale del 115, con quindi Bassano ad aggiungersi a Marostica e Breganze nella Pedemontana tra i luoghi dove si riscontrano disagi di diversa entità a causa della seconda ondata di forte maltempo in sei giorni appena. L’area del Grappa risulta quella a più alta piovosità nelle ultime ore, on 140 mm di pioggia caduti.

“Un sopralluogo risulta in corso in località Gaggion Alto nel comune di Bassano del Grappa – si legge nella stringata nota diffusa nel primo pomeriggio di martedì – per un movimento franoso che interessa la strada di collegamento con Valrovina. Un’altra squadra del comando sta valutando altri movimenti franosi lungo la SP 72, che collega Bassano ad Asiago“.