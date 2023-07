Guardia di finanza nelle sedi di Etra: verifiche per un’indagine relativa a fatti del 2021

Questa mattina, 5 luglio, il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha eseguito un ordine di perquisizione del Tribunale di Vicenza presso gli uffici di Etra SpA, nelle sia nella sede di Cittadella che in quella di Bassano del Grappa.

“Si tratta, a quanto ci risulta, di una indagine afferente a taluni fatti verificatisi nell’aprile del 2021 e dunque in un periodo in cui l’attuale Consiglio di Gestione non si era ancora insediato” chiarisce il presidente dell’attuale CdG, Flavio Frasson. L’attuale CdG è in carica infatti da agosto 2021.



L’attività di Etra si svolge nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. In questo territorio, gestisce servizi pubblici essenziali per la collettività: la gestione del servizio idrico integrato e quella dei rifiuti. Al momento massimo riserbo sull’oggetto dell’indagine che ha portato alla perquisizione.

“Le indagini – spiega Frasson – si sono svolte in un clima di massima collaborazione e trasparenza e tutto il management e i dipendenti di Etra hanno prestato la propria disponibilità, affinché fosse assicurato ai militari della Guardia di Finanza un proficuo ed ordinato svolgimento delle attività di verifica, che allo stato attuale non hanno condotto ad alcun sequestro. Confidiamo, in ogni caso – conclude Frasson – sul fatto che l’indagine si concluda positivamente e celermente, al fine di evitare danni all’immagine e all’onorabilità della società e dei suoi dipendenti, su cui i vertici aziendali ripongono massima fiducia”.