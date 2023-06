Incendio in casa, un inquilino intossicato. Distrutta la stanza dedicata agli hobby

Un solo intervento di rilievo, oltre a quelli dovuti al maltempo, per i vigili del fuoco della provincia di Vicenza nel corso del primo fine settimana di giugno. Il riferimento è alle 19 di sabato, quando una chiamata al 115 ha fatto scattare i soccorsi verso via Bassanese a Romano d’Ezzelino in un’abitazione privata, a causa di un incendio improvviso.

Da mettere in salvo due persone, gli inquilini della casa, vale a dire un uomo che aveva inalato del fumo nel tentativo di arginare le fiamme utilizzando un estintore, e una donna rimasta di fatto bloccata al piano superiore.

I pompieri arrivati dal vicino distaccamento di Bassano del Grappa con due automezzi e in tutto cinque operatori, arrivati sul posto hanno subito portato fuori dallo stabile la donna la cui incolumità era a rischio, mentre per il convivente si sono rese necessarie le prime cure da parte della squadra medica del Suem 118. In seguito è stato deciso il ricovero in pronto soccorso per lui, per verificare la situazione polmonare attraverso adeguati accertamenti.

I pompieri bassanesi hanno in breve tempo circoscritto le fiamme al piano terra dove è divampato l’incendio, evitando un rogo generalizzato dell’intera abitazione. E’ andato però bruciato tutto il contenuto della stanza adibita a lavori hobbistici. Danni al laterizio del tetto e da fumo al resto dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.