Hockey A1, il Trissino la ribalta: battuto il Forte per 3-0 e ora due match point scudetto – HIGHLIGHTS

La difesa del Trissino è più forte dell’attacco del “Forte”. Zero gol subiti e tre realizzati in gara3 della serie di finale scudetto per i campioni in carica vicentini, per un 3-0 certosino che certifica il valore aggiunto del fattore pista di casa al PalaDante, ribaltando la serie dallo 0-1 iniziale (la prima sfida se l’erano aggiudicata i toscani per 5-4) al 2-1 attuale (6-4 e 3-0 i punteggi maturati in Ovest Vicentino) con ora due scudetto-point a disposizione per il quintetto di Ale Bertolucci.

Il primo in trasferta mercoledì sera, l’eventuale secondo in gara 5 di nuovo al PalaDante domenica prossima, l’11 giugno. Va da sé che i trissinesi puntano a sbancare il catino dei versiliesi a Forte dei Marmi per non correre rischi del “tutto o niente” in partita unica, per quanto da giocarsi su pista amica se la serie di finale tornasse in parità dopo l’ultima trasferta della stagione.

Ieri sera al PalaDante Gs Trissino subito avanti di un gol al 9′, raddoppiano i minuti giocati e anche le reti di vantaggio (2-0) con cui si va all’intervallo. Nella ripresa al 10′ il tris che non chiude la contesa: ci penseranno i pali colpiti da Gil e le parate di Zampoli a fissare l’esito di gara3 con arrivederci tra gli stessi protagonisti a mercoledì 8. Nel finale un tiro libero per parte, entrambi parati dagli estremi di porta. Tutto “straniero” per una volta il terzetto di marcatori, con Ipanazar, Mendez e Pinto a finire nel tabellino, mentre gli azzurri Giulio Cocco (capocannoniere di serie A1) e Gavioli stavolta rimangono a bocca asciutta.

Il tabellino del match. G.S. HOCKEY TRISSINO – GDS IMPIANTI HOCKEY FORTE 3-0

Trissino: Zampoli, Pinto (C), Ipinazar, Cocco, Mendez – Malagoli, Galbas, Gavioli, Schiavo, Bovo. All. Bertolucci

GDS Impianti Forte: Gnata (C), Cinquini, Torner, Ambrosio, Gil – Illuzzi, Rossi, Borgo, Lombardi, Ciupi- All. De Gerone

Marcatori: 1t: 8’33” Ipinazar (TRI), 17’04” Mendez (TRI) – 2t: 9’41” Pinto (TRI)

Espulsioni: 2t: 12’11” Borgo (2′) (FOR), 14’12” Mendez (2′) (TRI)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Matteo Galoppi di Follonica