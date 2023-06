La cantante Francesca Michelin fa visita al centro diurno. A lei un microfono, ma per l’intervista

Ospite speciale e soprattutto intervista speciale Francesca Michielin, che l’altro giorno si è messa a disposizione dei ragazzi e delle ragazze davvero speciali che compongono la redazione del giornalino del “Centro Diurno Attività Guidate” di via Rosmini, a Bassano del Grappa. Uno dei punti di accoglienza e sostegno sociale gestiti da Ulss 7 Pedemontana per il primo distretto sanitario.

Per una volta la cantante vicentina ha risposto all’invito non tanto per esibirsi e far sentire la sua voce o suonare come musicista, ma per rispondere alle domande curiose dei vari redattori del “giornalino interno”, il cui nome è “Il messaggero delle Attività Guidate”. Una decina di giovani e più maturi frequentanti il centro diurno, che ha contraccambiato la visita della conterranea con un certificato ufficiale di amicizia.

Una decina i presenti mercoledì, tutti entusiasti a firmare il documento a ricordo delle ore trascorse dalle 28enne nata e cresciuta proprio a Bassano del Grappa, che spesso dedica parte del suo tempo libero a iniziative a sfondo sociale, come questa recente, quando torna a casa nei periodi di pausa dai suoi impegni di artista di fama nazionale. A testimoniare il momento assai gradito per tutti gli ospiti del centro di via Rosmini l’immagine di gruppo e di ricordo che anche l’azienda Ulss 7 Pedemontana ha pubblicato sulla sua pagina social.

La cantautrice veneta sta preparando in queste settimane il suo prossimo tour, che partirà ai primi di luglio in provincia di Taranto e intitolato “L’estate dei cani sciolti – Summer Tour 2023”, dal nome del suo ultimo album. Unica tappa veneta sarà quella conclusiva, il 18 settembre a Verona.