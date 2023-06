Previsioni meteo 2-4/06, ancora instabilità in aumento nel fine settimana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione in Europa la troviamo attualmente tra Regno Unito e Francia, lasciando un po’ ai margini il nord Italia che ancora non riesce a vedere giornate stabili. Infiltrazioni di correnti più fresche, unite ad una pressione atmosferica non troppo alta, contribuiscono ad avere sul Vicentino un tempo molto variabile e dinamico con formazioni di celle temporalesche in aumento col passare dei giorni.

VENERDI 2 GIUGNO

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia, formazione di nubi cumuliformi sulle Prealpi a partire dal pomeriggio ma con basso rischio di locali fenomeni. In serata si attiverà in montagna qualche rovescio o temporale in successivo movimento su alcune aree di pianura con picchi di 5/10 mm di pioggia, specie su ovest Vicentino. Temperature stazionarie, valori massimi sui 28-29 gradi.

GIOVEDI 3 GIUGNO

La mattina bel tempo in pianura, mentre sulla fascia prealpina saranno già presenti addensamenti nuvolosi cumuliformi che daranno luogo ai primi rovesci già in tarda mattinata. Nel pomeriggio sarà crescente l’instabilità anche in pianura con locali celle temporalesche. Non si escludono grandinate in pedemontana. Temperature senza variazioni di rilievo.

DOMENICA 4 GIUGNO

L’instabilità atmosferica sarà in aumento rispetto i giorni precedenti. Già da metà mattina troveremo dei rovesci o temporali su Prealpi e pedemontane. Nella seconda parte della giornata i fenomeni si estenderanno anche su buona parte della pianura vicentina. Sono attesi picchi di 25/30 mm di pioggia sui monti, mentre in pianura cadranno generalmente 10/15 mm.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche per l’inizio della prossima settimana continuerà il tempo sostanzialmente instabile. Solitamente soleggiato la mattina con rischio di temporali il pomeriggio-sera. Clima gradevole, non si vedono ancora picchi di calore sul Vicentino oltre i 30 gradi.