Sorpresi dal temporale mentre scalano sul Vajo Scuro: soccorsi due 25enni veronesi

Disavventura a lieto fine ma con missione di recupero rischiosa quella conclusa poco dopo il mezzogiorno di oggi sulle Piccole Dolomiti vicentine, sul celebre Vajo Scuro in territorio montano di Recoaro. E’ servito l’impiego del velivolo del 115 – noto come “Drago 153” – per portare in salvo due giovani veronesi di 25 anni, una coppia di escursionisti saliti sul monte Carega e sorpresi da un acquazzone mentre erano impegnati sulla ferrata.

I due si sono trovati sulla parete di roccia attrezzata in un momento inopportuno a causa del meteo, con un temporale improvviso che ha scaricato pioggia a tratti intensa rendendo gli appigli viscidi e quindi ad alto rischio. Erano partiti di buon mattino da Illasi, lasciando l’auto in uno dei parcheggi a valle per poi incamminarsi verso la ferrata.

Scelta cauta quella dei due ragazzi veneti di mettersi al riparo in un anfratto sicuro per poi dare l’allarme e chiedere supporto, contattando direttamente i vigili del fuoco. La centrale operativa dopo aver constatato le disponibilità di elicotteri in zona si è rivolta all’equipaggio di un elicottero del servizio aereo del 115. Decollato da Varese, si è portato poi ai confini tra Veneto e Trentino fino a rintracciare i due amici, per esporre il verricello e recuperare i malcapitati in difficoltà.

Il velivolo di emergenza “Drago 153” è atterrato solo una manciata di minuti dopo al rifugio Piccole Dolomiti alla Guardia, sbarcando i veronesi a bordo dopo il recupero, senza problemi sul piano della salute per loro fatta salva la gran fatica per la giornata di “gita” divenuta più ardua di quanto avevano previsto alla loro partenza all’alba di venerdì. Come da regole di buona condotta per chi affronta salite impegnative in montagna, è sempre consigliabile consultare le previsioni meteo prima di mettersi in viaggio, per evitare disavventure simili.