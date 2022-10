La finanza indaga sull’Ulss 7: al vaglio appalti e operazioni dell’ultimo quadriennio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La guardia di finanza sta setacciando tutti i documenti fiscali dell’Ulss 7 Pedemontana relativi al quadriennio 2018-2021 per le operazioni e gli appalti. Le fiamme gialle, giunte negli uffici amministrativi nella giornata di ieri, 25 ottobre, verificherà anche il corretto utilizzo di sale operatorie e le attività di libera professione. Il Direttore Generale Carlo Bramezza ha dichiarato di “aver fornito tutti i documenti richiesti e di prestare massima collaborazione agli investigatori”.

Le operazioni dei militari si stanno svolgendo presso l’ospedale San Bassiano sotto la direzione del comandante Alberto Potenza. In una intervista rilasciata al Tgr Veneto della Rai il direttore dell’azienda sanitaria parla anche di documenti relativi a lavori edili. I controlli al nosocomio di Bassano del Grappa riguardano il periodo che va dal 2018 al 2021 quindi anche precedenti all’attuale gestione per verificare la correttezza in materia di spesa sanitaria. «Abbiamo fornito alla Guardia di finanza tutti i documenti che ci sono stati richiesti – fa sapere il Dg Carlo Bramezza sulle colonne del Corriere del Veneto – relativi ad alcuni appalti assegnati tra il 2018 e il 2020, oggi oggetto di approfondimento, come la documentazione relativa alla gestione delle sale operatorie e degli interventi effettuati. Il nostro interesse è che il San Bassiano sia un ospedale assolutamente in ordine e soprattutto a servizio dei cittadini come abbiamo sempre voluto».

Il Direttore Bramezza torna anche sulla vicenda che qualche settimana fa ha portato il patron di Rete Veneta, Giovanni Jannacopulos, alla sospensione dell’attività editoriale, ribadendo l’estraneità della correlazione tra le due vicende: “Ho sempre riposto la massima fiducia nella magistratura, offrendo tutta la collaborazione e la massima trasparenza alle indagini. Sono certo che ogni verità potrà venire a galla».