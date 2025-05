La “stretta” sull’abuso di alcol alla guida non basta: tre fermi di lunedì, due patenti ritirate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Emerge un dato indicativo dai controlli potenziati sulle strade messo in campo dall’Arma dei Carabinieri nel territorio che va da Bassano del Grappa e hinterland della città a Rosà, con impiegati i militari delle stazioni locali e l’unità cinofila dei cani antidroga di Torreglia.

Se un capitolo a parte riguarda quello dei ritrovamenti di sostanze stupefacenti illecite tra hashish e cocaina, il focus post report del comando va incentrato sul “ritiro” di due patenti di guida nel corso della serata del lunedì, più una terza sanzione anche in questo caso per lo stato di ebbrezza al volante. Non di un venerdì o sabato sera di movida, dunque, ma nel primo giorno della settimana.

Le due licenze di guida per autoveicoli “sequestrate” agli automobilisti sono riferite ai casi di un 52enne residente proprio a Bassano e di un giovane di 21 anni di Mussolente, qui con l’aggravante di trovarsi nello status di neopatentato. Nel primo episodio il controllo stradale è avvenuto in via Motton nei confronti di un mezzo autocarro, di rientro con ogni probabilità dalla giornata lavorativa. L’uomo alla guida è risultato positivo al test alcolemico con valori oltre tre volte sopra il consentito: il tasso per g/l è stato accertato a 1,58 con automatico ritiro della patente e denuncia.

Ha fatto per così dire “di meglio” il ventenne o poco più misquilese, il cui dato inquisitore riguardo all’abuso di alcol tocca il valore di 1,77 g/l. A togliere un pericolo dalle strade di Romano d’Ezzelino, dove è stato fermato, sono stati in questo caso i Carabinieri della piccola stazione di Solagna (nell’episodio precedente il nucleo operativo Radiomobile). Il giovane si era reso protagonista in proprio di un incidente stradale, un’uscita autonoma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per lui. Entrambi i vicentini rischiano la confisca dei rispettivi veicoli e un procedimento penale.

Un terzo riscontro nelle stesse ore è riferito a un cittadino di 28 anni di Nove, sottoposto a un controllo in via Viviani. Era alla guida della sua auto dopo aver bevuto un bicchiere di troppo che gli ha fatto superare, seppur di poco, la soglia massima consentita. Il tasso di 0,58 g/l gli costerà una sanzione e la decurtazione del punteggio e, in caso di recidiva, un aggravamento della posizione personale con la sospensione della patente.

Giova in quest’occasione ricordare che se il tasso alcolemico è sopra 0,5 grammi a litro, ma non supera gli 0,8 g/l, sono previste sanzioni amministrative da 543 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi e 10 punti in meno sulla patente. Se il tasso è tra 0,8 e 1,5 la sospensione sale (da sei mesi a un anno), con l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da 800 a 3.200 euro. Per chi viene sorpreso a guidare con n tasso superiore a 1,5 grammi per litro la multa sale ancora (da 1.500 a 6 mila euro) e così l’arresto (da 6 mesi a un anno).

