Trentino, perde il controllo della moto in curva: giovane centauro vicentino in gravi condizioni

È stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento il giovane motociclista vicentino che nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio, è rimasto coinvolto in un incidente verificatosi a Capriana in val di Fiemme, in Trentino.

Dalle prime informazioni, il centauro, classe 1999, ha riportato una profonda ferita alla gola dopo aver perso il controllo della due ruote su una curva, finendo sotto al guard rail. Dopo avergli prestato prima assistenza sul luogo del sinistro, i sanitari ha trasportato il giovane all’ospedale con l’elisoccorso. Ignote, al momento, le cause dell’incidente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Capriana, Molina e i carabinieri di Cembra.

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