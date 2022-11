L'”epico” salvataggio del gatto Omero a 12 metri di altezza: impaurito si aggrappa al pompiere FOTONOTIZIA

Quando ha visto il vigile del fuoco, salito per prenderlo, era così impaurito che non c’ha pensato due volte e pur senza conoscergli gli è salito sulle spalle, tanta era la necessità di scendere dall’altezza a cui era arrivato.

Si è conclusa infatti con il classico lieto fine la disavventura capitata ad Omero, un gatto nero che a Fara Vicentino si è arrampicato fino a 12 metri di altezza salendo il tronco di un albero e, molto impaurito, non è più riuscito a scendere. Una disavventura che il felino ricorderà a lungo, visto lo stato in cui versava al momento del recupero effettuato dai vigili del fuoco giunti sul posto.

Quando Omero ha visto il vigile del fuoco raggiungerlo con la scala, non ha avuto dubbi ed è subito salito sulla spalla del suo soccorritore, che l’ha portato a terra dai suoi felici padroni. Il salvataggio dei pompieri di Bassano del Grappa è avvenuto questa mattina, venerdì 18 novembre in via Farneda a Fara, dopo la rchiesta di aiuto da parte dei proprietari del temerario (ma non troppo) micio. Il gatto si trovava in prossimità della cima del pino e non riusciva più a muoversi, ma solo a miagolare in continuazione per attirare l’attenzione.